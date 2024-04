Este lunes por la tarde, Ángel de Brito reveló que Marina Calabró había concurrido a una guardia médica donde la habían dejado internada en observación, y Yanina Latorre brindó más detalles sobre la decisión de la periodista de concurrir a una consulta médica.

“Marina internada en observación”, escribió Ángel en Twitter /X, y a la vista de todas las consultas que le hicieron agregó: “Marina está en su casa, solo fue a atenderse por un dolor muscular. Todo normal”.

Sin embargo, cuando promediaba LAM, Yanina Latorre reveló que Marina no fue a hacer su programa vespertino en El observador. “La voy a respetar porque es mi compañera y no la está pasando bien. Está muy triste. Hoy fue a LN+ pero a la radio no vino. Me avisaron que no llegaba”, dijo la panelista.

Leé más:

Marina Calabró se hizo un chequeo médico y tomó una drástica decisión

QUÉ LE PASÓ A MARINA CALABRÓ QUE QUEDÓ INTERNADA EN OBSERVACIÓN

“Tenía un dolor muscular y fue a atenderse a una guardia, pero ya está bien”, acotó De Brito, pero Yanina lo sorprendió. “Tuvo un dolor en el corazón, esa es la verdad. Me autorizó a contarlo. Tuvo un episodio, yo creo que es un ataque de angustia o de pánico”, contó su panelista.

“¿Viste cuando te sentís que te oprime el corazón? Por una cuestión de prolijidad fue a la guardia, la atendieron, le hicieron dos estudios con dos aparatos distintos... Los dos le dieron bien”, aseguró Yanina.

“Está bien. De hecho, nos debe de estar mirando. Está mucho más tranquila porque todos los estudios le dieron bien, quedó en observación toda la tarde como para descartar y que se quede tranquila la médica”, agregó la panelista.

“Está triste y angustiada porque no te ves venir a una situación así. (…) Pasó un fin de semana muy triste. Iliana la llamó, estuvieron hablando, dice que se portó muy bien con ella. Y yo hablé mucho con ella todo el fin de semana, vamos a ver en qué queda esto”, cerró la panelista sobre Marina Calabró.

Leé más:

Rolando Barbano rompió el silencio: qué dijo de Marina Calabró y de la actual relación con su ex

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.