El viernes pasado, Marina Calabró confirmó su separación de Rolando Barbano a dos meses de blanquear una relación que ya llevaba un año, y adujo que “no se entendieron” frente a Yanina Latorre en el pase de sus ciclos de radio El observador.

En A la tarde, el cronista Oliver Quiroz abordó a Barbano a la salida de la radio, en el espacio en que el periodista hace los preparativos para montar su moto, y consiguió importantes definiciones del panelista de Jorge Lanata, pese a que en un principio se negaba a hacerlo.

“Con Marina estamos tratando de resolver unas cosas”, fue la primera y esquiva respuesta de Rolando, y confesó que no le sorprendió que revelara su situación frente a Latorre en el pase en el que él también era parte enviándole mensajes a través de las redes sociales de la radio.

Cuando le consultaron si tenían hablado el blanqueo de la ruptura, Rolando se puso más tenso. “Te digo la verdad: no es un momento lindo para mí y para Marina tampoco, y no tengo ganas de hablar del tema”, dijo, pero eso no logró disuadir al cronista, que le consultó por qué trabajaron separados este lunes.

“No, no pudimos. A ella le quedó mejor ir allá y yo salí de acá, como siempre”, dijo, y se negó a hablar de cómo tomó ella la separación. “Te lo digo porque respeto un montón tu laburo y el de todos tus colegas. No quiero hablar del tema porque me duele mucho, la verdad. Entonces, prefiero no hablar del tema”, dijo y mantuvo su actitud ante las siguientes preguntas.

“No quiero hablar del tema. O sea, estoy acá porque respeto el laburo de ustedes y lo entiendo todo, y entiendo a Marina, es una persona muy pública, pero es de la intimidad de ella, y yo de mi lado no tengo ganas de hablar del tema. Lo que diga Marina está bien, y listo”, se defendió.

“¿Y la información que está circulando de que podría haber una posible reconciliación con tu ex, la madre de tus hijos?”, quiso saber el cronista, y sacó a Barbano de su silencio. “No, no. Estoy separado hace un año con la madre de mis hijos y no sé qué información circula”, adujo.

“¿Te empezó a seguir en las redes?”, insistió Quiroz. “Siempre me siguió y yo siempre la seguí. La mamá de mis hijos, siempre lo va a ser, y porfa no la metamos en esto, porque no tiene nada que ver ni ella ni mis hijos”, señaló, al tiempo que negó ser un celoso, tal como lo definió Yanina Latorre.

“Yo nunca no dejé hacer nada a nadie, y la verdad, como te dije con todo respeto, no tengo ganas de hablar de eso. No tengo ganas de hablar del tema. Me parece que, por si no se entiende, porque es un momento triste para mí y para Marina también”, cerró.

