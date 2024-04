A tres días de haber confirmado que su relación sentimental con su colega de Lanata sin filtro Rolando Barbano “no va más”, Marina Calabró despejó algunas dudas sobre esta decisión, de la que no se hizo responsable, y horas más tarde fue internada en observación.

En A la tarde, Marina admitió que está “re triste” por el fin de esta relación que cumplió un año y reveló que este lunes salió desde el estudio que Lanata tiene en su departamento por decisión de la esposa del periodista, Elba Macovecchio.

“Ella fue re amorosa, me notó re angustiada y me dijo: ‘Venite acá, te apachuchamos un poco en la casa de Jorge’, y bueno, fue un poco eso, para descomprimir, que nadie se sienta raro, estamos laburando...”, le explicó al cronista del ciclo de América.

POR QUÉ INTERNARON A MARINA CALABRÓ EN OBSERVACIÓN TRAS REVELAR CÓMO FUE SU SEPARACIÓN DE ROLANDO BARBANO

“No quiero llorar, como le decía el viernes pasado a Yanina soy demasiado llorona y bueno, no quiero llorar”, aseguró Calabró, que reconoció “ojalá pueda charlar con Barbano” porque “eso la haría muy feliz”, pero negó tener responsabilidad en la separación.

“No fue una decisión que tomé yo, se dio así en una charla entre los dos, y la verdad es que no tengo mucho para contarles, yo sé que siempre paro y siempre hablo. (…) Si hubiera pasado algo estaría ocultándome, pero no tengo por qué hacerlo porque no hay nada para contar”, aseguró, y dudó que todo sea parte de una reconciliación de Barbano con su ex.

El tweet de Ángel de Brito sobre la salud de Marina Calabró (Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Minutos antes del inicio de LAM, Ángel de Brito contó en Twitter / X que “Marina está internada en observación”, y luego dio más detalles sobre la salud de su amiga ante las preguntas de sus seguidores. “Marina está en su casa, solo fue a atenderse por un dolor muscular. Todo normal”, agregó en otro tweet.

