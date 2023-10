Ni bien Ángel de Brito reveló en LAM que Cecilia Milone se había separado de Nito Artaza, ellos lo negaron. Sin embargo, en Socios del Espectáculo aseguraron que la pareja se separó hace tiempo y además explicaron el picante motivo, relacionado con una supuesta infidelidad.

“Mientras estamos al aire, me confirman hoy que Cecilia Milone y Nito Artaza no están separados, ¡están re separados! Y ella lo habría pescado en una, me dicen fuentes inobjetables. Me escriben in situ mientras estamos al aire y vamos con la nota de Nito Artaza, me dicen ‘re separados, ella lo habría pescado en una’. El zorro no sabe por zorro, sabe por viejo”, aseguró Rodrigo Lussich, preciso.

A lo que su compañero, Adrián Pallares, sumó su picante opinión. “Igual, llegado el caso de que esto haya pasado, Cecilia ya sabe con qué bueyes ara, y lo ha aguantado; es la historia de amor más larga del mundo del espectáculo”, sentenció, reivindicando la información de Rodrigo.

NITO ARTAZA DIJO NO ESTAR SEPARADO A PESAR DE ADMITIR QUE SE PELEÓ CON CECILIA MILONE

“En realidad, se sobredimensionó un poco una discusión que habíamos tenido. Pero discusión no mata amor, digamos. Cecilia está haciendo en Rosario, nosotros nos vamos de gira, pero me parece que es una sobredimensión. Además, cuando Cecilia y yo discutimos...”,

“En el trabajo discutimos mucho con Cecilia, sobre todo cuando ella dirige. Es imposible hablar. Nuestras discusiones en general son por trabajo. Son por cómo enfoca cada uno el trabajo. Ella tiene razón. Ella es la más seria de los dos”, contó en Socios del Espectáculo, dichos que fueron desmentidos por los conductores.