Aníbal Guiser Gleyzer supo brillar en recordadas telenovelas como Pobre Clara, Bajamar, Subteman y El Mono que piensa, donde interpretó a Eslaper en Canal 13, un programa de divulgación científica que presentaba grandes misterios del Universo. Fue uno de los éxitos de la década del 90.

Es importante recordar que el artista estuvo nominado al Martín Fierro gracias a ese ciclo pedagógico en la terna Mejor Programa Cultural Educativo. Aunque le iba bárbaro, de un día para el otro, dio un volantazo y se alejó para siempre de los medios.

En el año 2000, luego de que el documental que estaba produciendo -para el cual invirtió todo lo que tenía- fracasó, se animó a dar un giro en su vida. “Perdido por perdido dije: ‘Voy a doblar la apuesta y hacer algo que siempre quise, decidirme a vivir en el Delta con mi barco’. Me puse a averiguar y con la plata que me quedaba podía comprarme un predio. No lo dudé más”, contó en diálogo con La Nación.

¿CÓMO ES HOY LA VIDA DE ANÍBAL GUISER GLEYZER?

El actor hoy vive en el Dique Luján. Allí, creó un vecindario ecológico de casas flotantes para proteger la naturaleza.

“Así nació el Barrio Econáutico Hipocampo donde vivo en medio de la naturaleza en mi hogar flotante, que gracias a la permacultura ha promovido una biodiversidad muchísimo mayor que la que teníamos en el momento que llegamos logrando una armonía total. Son todas casas modernas del siglo XXI, pero sin contaminar”, cerró, remarcando que disfruta de su nuevo estilo de vida.