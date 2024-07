A cuatro meses de haber formalizado el divorcio con Cecilia Milone y en medio de los rumores que aseguran que comenzó una nueva historia de amor con Belén Di Giorgio, Nito Artaza rompió el silencio y habló como nunca de los motivos que desencadenaron la separación.

“Estoy superando un duelo más. A veces me hace falta compromiso en la pareja. Por eso, creo que he tenido diversas parejas. Me parece más natural que una pareja dure un tiempo y luego se separe, a mí me parece que en el siglo XXI es otra cosa. Obviamente que extraño vivir en el paraíso con ella”, comenzó diciendo el artista en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Me sigue faltando el compromiso, yo amé a mi manera. Cuando uno no tiene cuestiones resueltas del pasado, de tu familia, hay cosas que no suceden, y también dejé porque Cecilia me dejó de amar, yo a ella la amé con locura”, agregó.

Nito Artaza enfrentó la versión de separación de Cecilia Milone / Fuente: Instagram

En cuanto a quién fue el que dio primer paso para darle un cierre a la relación, confesó: “Ella tomó la decisión, yo dejé ir porque me di cuenta que no iba a poder llenar esa alma. Yo idealicé que esa mujer era incondicional para mí, pero se cansan y se van”, lamentó.

“No le fui infiel y ella lo sabe perfectamente, nunca tuvimos una discusión por esa cuestión. Sinceramente le podés preguntar a ella, esas cosas sí me ofenden, debo tener algunos antecedentes y es fácil echarme la culpa. Ella decidió terminar la pareja. Yo me la jugué y amé con locura, pero ella no lo interpretó. Sigo mi vida adelante, creo que fue un malentendido amoroso”, cerró, firme, sobre si engañó a Milone.

EL PROFUNDO POEMA QUE CECILIA MILONE ESCRIBIÓ EN MEDIO DE SU MEDIÁTICO DIVORCIO DE NITO ARTAZA

En medio del doloroso momento que vive después de que Nito Artaza confirmara que ya inició los trámites de divorcio con Cecilia Milone, la actriz volvió a recurrir a redes (en marzo pasado) para compartir unas profundas palabras.

“(Para mí). La verdad, es esa. Tengo miedo. No lloro de tristeza, en estos días. Es el miedo, lo que me hace llorar. Y siempre me ha ocurrido, eso, en la vida. El miedo nunca me paraliza. Me asusta, y salgo a caminar”, se pudo leer en el posteo que Cecilia subió a Instagram.

Foto: Instagram (@ceciliamilone) Por: Fabiana Lopez

“Camino, y voy llorando con mi miedo. Es miedo lo que tengo; no tengo soledad. Tampoco tengo compañía. Porque, este miedo, es sólo un miedo mío. Un miedo conocido. Por eso, duele más”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Cuando creciste en medio de tu miedo, se te hace una costumbre, andar con miedo, se te hace natural. Y claro, terminás siendo valiente. No queda más remedio, que avanzar. Camino, y lloro. No lloro de tristeza… ¡Es este miedo, mío, lo que me hace llorar! Cecilia Milone. 02/03/2024″.