Nito Artaza apareció este viernes y habló con Intrusos tras el escándalo de la separación de Cecilia Milone luego de que trascendieran rumores de infidelidad.

“La gente quiere saber sobre los rumores y todo sobre la separación”, le dijo el cronista y el productor le contestó: “Eso es problema de la gente. Sobre el tema no tengo ningún comentario que hacer”.

“¿Cómo está la situación después de la separación con Cecilia?”, insistió el movilero y el actor reiteró tajante: “No tengo ningún comentario que hacerte”.

Nito Artaza habló con Intrusos.

“¿Creés que se dijeron un montón de cosas que no son con lo de la bailarina?”, repreguntaron desde el programa: “Pero sí, por supuesto, eso después lo plantearé. Ahora estoy con mi nieta”.

“Yo no me enojo si hablan de mí o me critican, jamás, pero no que hagan un invento de esa naturaleza que perjudica a mi persona. Simplemente eso, esperando que se resuelva todo con Cecilia”, sentenció Nito.

QUÉ DIJO CECILIA MILONE SOBRE LAS FOTOS DE NITO ARTAZA CON BELÉN DI GIORGIO

Cecilia Milone habló tras la ruptura de Nito Artaza y fue consultada acerca de las fotos que circularon con Belén Di Giorgio el último fin de semana.

“Se vio una foto de Artaza con Belén Di Giorgio, ¿qué sentís?”, indagaron desde Intrusos y ella evadió: “Es que yo canto tango, que playa, que malla, tango, poesía, basta...”.

Nito Artaza y Belén Di Giorgio (Foto: Captura Implacables).

“¿Y qué tango le dedicaríamos en este momento?”, insitió el cronista y la actriz respondió contundente: “Yo me dedico todos los tangos a mí, absolutamente todos”.