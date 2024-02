En otro momento de su vida, luego de su divorcio de Nito Artaza tras 18 años juntos, habló Cecilia Oviedo del escándalo que rodea la separación de su ex con Cecilia Milone. En una nota con Intrusos desde Las Vegas lanzó una picantísima frase cuando le recordaron su, ya famosa frase, “I’m sorry for you, querida”.

“Ahora mi frase es ‘el que nace pirata, muere pirata’”.

La exesposa del capocómico se negó a darle un consejo a la cantante, que salía con Nito cuando estaba casado con ella, y lanzó un mensaje de empoderamiento para las mujeres.

“No tengo mucho para decir, pero mi mensaje para las mujeres es que trabajen en el amor propio y no se queden en lugares donde no se sientan respetadas ni nutridas porque eso a la larga termina mal”, señaló.

Guido Zaffora en ese momento trajo una de las frases más punzantes, y que tiene fama actual, que Cecilia Oviedo tuvo con Cecilia Milone, en pleno escándalo con Nito Artaza en 2007.

“¿Hoy resignificás la frase ‘i’m sorry for you, querida’ que tanta gente la usa?”, lanzó el periodista y ella la tomó con humor. “¡Me salió del alma esa vez!”, lanzó, entre risas mientras reconocía que hoy podía tomarlo en broma.

Para despedirse lanzó una chicana súper picante dirigida para su ex, padre de su hijo Leandro. “Ahora mi frase es ‘el que nace pirata, muere pirata’”, arrojó.