Cecilia Milone hizo un fuerte descargo en diálogo con Intrusos tras su separación de Nito Artaza en medio de rumores de infidelidad.

“¿Podés confirmar que estas separada?”, le preguntó el cronista y ella contestó: “Yo no voy a hablar nunca más sin poesía. Me cansé de ser superficial. Me aburrí de que mi mamá me dijera que soy sensible”.

“¿Hoy estás sola?”, indagó el periodista y ella dijo sin filtros: “¿A vos te parece que yo estoy sola con el amor que tengo en ese escenario? Basta de joder a la gente con que tenés que tener sexo sino te deprimís”.

Cecilia Milone habló con Intrusos.

“Vos defendé tu alma y estate con gente que te quiera en el trabajo, en la familia, te vas de todo lo que te duela. Estamos todos solos así que sean felices y hagan lo que les llene el corazón”, sentenció mirando a cámara.

QUÉ DIJO CECILIA MILONE SOBRE LAS FOTOS DE NITO ARTAZA CON BELÉN DI GIORGIO

Cecilia Milone habló tras la ruptura de Nito Artaza y fue consultada acerca de las fotos que circularon con Belén Di Giorgio el último fin de semana.

“Se vio una foto de Artaza con Belén Di Giorgio, ¿qué sentís?”, indagaron desde Intrusos y ella evadió: “Es que yo canto tango, que playa, que malla, tango, poesía, basta...”.

Nito Artaza y Belén Di Giorgio (Foto: Captura Implacables).

“¿Y qué tango le dedicaríamos en este momento?”, insitió el cronista y la actriz respondió contundente: “Yo me dedico todos los tangos a mí, absolutamente todos”.