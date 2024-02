A través de sus redes sociales habló Cecilia Milone del delicado momento personal que vive, tras anunciar su separación de Nito Artaza. Su descargo, a flor de piel, provocó que el humorista sal cruce contra quienes lo tildan de “infiel”.

“Resulta siempre fácil echarle la culpa a Nito Artaza”.

“Vuelvo a decir porque por ahí dicen que yo me enojo. Lo único que me interesa es que Cecilia y yo sabemos que el distanciamiento no fue infidelidad o por alguna cuestión similar”, señaló el capocómico en un audio que le envió a Guido Zaffora en Intrusos.

“En eso ella lo tiene en claro y yo también. Quizás la gente se sorprenda, pero es una cuestión existencial, de pareja y de convivencia, seguramente”, reflexionó Nito, quien fue vinculado con Belén Di Giorgio, una amiga muy cercana a Cecilia.

Foto: Instagram / ceciliamilone

NITO ARTAZA NEGÓ HABERLE SIDO INFIEL A CECILIA MILONE TRAS CONFIRMAR SU SEPARACIÓN

El actor fue enfático al desmentir su vínculo con la actriz de 26 años, expareja de Rodrigo Noya.

“En absoluto tiene que ver con las inexactitudes e inventos que se han dicho. Resulta siempre fácil echarle la culpa a Nito Artaza”, aseveró.

“Sobre todo el amor que hubo en la pareja. No hubo nunca jamás una infidelidad y ella lo tiene bien claro”, concluyó.