Cecilia Oviedo, la exmujer de Nito Artaza, habló con Intrusos sobre la separación y rumores de infidelidad a Cecilia Milone con Belén Di Giorgio.

“Cuando la ves a Milone, ¿te da como una cosa de ‘el karma existe’?”, indagó Pampito y ella contestó contundente: “Primero que no la veo. Me importa poco la vida de los demás”.

“Y segundo yo no soy de la idea de que el karma vuelve, no me gusta encararlo por ahí, está trillado. Sí creo en mujeres que se enceguecen e idealizan”, agregó Oviedo.

Entonces, lanzó picante: “No ven una lógica o un patrón... me caso con alguien que la engañaba a la esposa y yo era la tercera... ¿qué puedo esperar? Es un tema psicológico, es un patrón, el pirata no cambia”.

BELÉN DI GIORGIO CONTÓ QUÉ LE DIJO NITO ARTAZA EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Belén Di Giorgio contó en diálogo con el programa de América qué le dijo Nito Artaza en medio de la polémica por su separación de Cecilia Milone y la supuesta infidelidad.

“Él me dice que no le gusta que se me ponga a mí en este lugar, todo el tiempo me pregunta si estoy bien y yo le digo que estoy bien y tranquila”, expresó la actriz a LAM.