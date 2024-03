En medio del doloroso momento que vive después de que Nito Artaza confirmara que ya inició los trámites de divorcio con Cecilia Milone, la actriz volvió a recurrir a redes para compartir unas profundas palabras.

“(Para mí). La verdad, es esa. Tengo miedo. No lloro de tristeza, en estos días. Es el miedo, lo que me hace llorar. Y siempre me ha ocurrido, eso, en la vida. El miedo nunca me paraliza. Me asusta, y salgo a caminar”, se pudo leer en el posteo que Cecilia subió a Instagram.

“Camino, y voy llorando con mi miedo. Es miedo lo que tengo; no tengo soledad. Tampoco tengo compañía. Porque, este miedo, es sólo un miedo mío. Un miedo conocido. Por eso, duele más”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Cuando creciste en medio de tu miedo, se te hace una costumbre, andar con miedo, se te hace natural. Y claro, terminás siendo valiente. No queda más remedio, que avanzar. Camino, y lloro. No lloro de tristeza… ¡Es este miedo, mío, lo que me hace llorar! Cecilia Milone. 02/03/2024″.

PICANTE REACCIÓN DE CECILIA MILONE TRAS EL COMUNICADO DE NITO ARTAZA CONFIRMANDO EL DIVORCIO

Luego de que Nito Artaza recurriera a las redes sociales para ponerle fin a los rumores de crisis y confirmar que ya inició los trámites de divorcio con Cecilia Milone, la actriz dio que hablar al compartir picantes posteos.

“Vergüenza. Nos da vergüenza decir que tenemos vergüenza. Y sin embargo, es tan humano como sentir felicidad o sentir tristeza. Podemos sentir expuesto el cuerpo, o peor aún, el alma... o nuestra intimidad... Y eso, nos da vergüenza”, se pudo leer en la publicación que Cecilia subió a Instagram Stories.

“Pero tampoco es tan grave… Me digo a mí misma: ¡Es solo un sentimiento! Y yo de sentir… sé. Y yo sentir… lo que se dice, sentir, ¡siento!”, agregó Milone, quien prefirió el silencio en los últimos días cuando le consultaron sobre su presente sentimental.

“Por eso, canto tango. Así que… ¡aquí me tienen, como siempre! Valiente y sentimental. Sintiendo lo que haya que sentir: ¡hasta vergüenza!”, cerró, despertando todo tipo de especulaciones sobre si sus palabras fueron dirigidas a su ex.

