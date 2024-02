Si bien ya se conocían algunos detalles sobre la separación de Cecilia Milone y Nito Artaza, los protagonistas de esta historia optaron por no dar a conocer detalles de su presente sentimental. Hasta hoy.

El artista decidió dejar atrás cualquier especulación (en especial, después de que se rumoreara con que le fue infiel a la actriz con Belén Di Giorgio) y confirmó la separación en las redes: “En el día de la fecha, iniciamos junto a Cecilia el divorcio de común acuerdo. Nuestro matrimonio, lamentablemente, ha llegado a un punto final”, se pudo leer en el posteo que Nito subió a Instagram Stories.

“Lejos de rumores e información alejadas de la realidad, el motivo de dicha decisión radica en encontrarnos con proyectos distintos para nuestras vidas”, agregó, junto a un video donde se ven distintos momentos que compartió el exmatrimonio y que termina con la frase “Final de una hermosa película. Lo mejor para vos… Te amé con el alma”.

“Por este motivo, les ruego que se respete nuestra intimidad para poder atravesar este difícil momento en un contexto de intimidad y reflexión”, cerró Artaza en la publicación con la que dio a conocer la ruptura.

LA DESGARRADORA REFLEXIÓN DE CECILIA MILONE SOBRE EL AMOR, TRAS SU POLÉMICA SEPARCIÓN DE NITO ARTAZA

Después de que se viralizaran las imágenes de Nito Artaza con Belén Di Giorgio juntos en la playa, luego de que se conociera la información del

“El amor no duele... Es casi perverso que esto esté instalado... El dolor que te destroza el corazón es el desamor... Es la traición a tu amor o es la ausencia de un amor, pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón”, expresó Milone, contundente, mirando a cámara en el clip que posteó en su red social.

“¿A vos se te ocurriría decir que alguien se murió de oxígeno? No, nunca dirías eso... Pero sabés perfectamente que te podés morir por falta de oxígeno. Con el amor ocurre lo mismo”, agregó. Y cerró, contundente: “Eso que vos sentís, todo ese amor que sentís, ese amor que se tienen, es lo único que te salva. No caigas en la trampa, repetí conmigo, el amor no duele... Te lo juro”.