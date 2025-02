En su visita a Intrusos este jueves, Julieta, la hija de Chico Novarro, apuntó contra Cecilia Milone luego de que la señalaran como una de las posibles amantes de su padre y relató los incómodos sucesos que vivieron por ella.

“¿Vos sabías de la existencia de ella en la vida de tu papá?" , le preguntó Karina Iavícoli y la invitada le contestó: “Hace 25 años hicieron un show... que tiene ir a sentarse a hablar públicamente de él, charlalo con tus amigas”.

Julieta Novarro en Intrusos (Foto: captura de América).

“Nosotros contamos acá que en el último tiempo de tu papá ella por todos los medios trataba de acercarse, molestaba a tu mamá”, le comentó Adrián Pallares y ella lo confirmó: “Eso es verdad”.

Cecilia Milone habló de su vínculo con Chico Novarro (Foto: Instagram / ceciliamilone)

“Yo estaba cuando tocó el timbre, ‘lo quiero ver, lo quiero ver’; evidentemente no tenían contacto porque sino cómo no hubiese sabido ella que él ya no estaba bien. Le dije a papá en ese momento ‘está abajo, ¿tenes ganas de recibirla?’ , con mamá presente y él me dijo ‘no, no’" , aseguró Julieta en vivo.

JULIETA NOVARRO, CONTUNDENTE CUANDO LE PREGUNTARON SI TENDRÍA UNA CHARLA CON CECILIA MILONE

En el ida y vuelta, Karina Iavícoli le preguntró a Julieta si tendría una charla con Cecilia Milone luego de los desplantes de la actriz a su familia por “su amor platónico” hacia su padre, Chico Novarro, y la invitada fue tajante.

“¿Te sentarías con Cecilia a decirle ‘por qué estas haciendo lo que haces’?" , le consultó y ella dijo contundente: “No no. Nosotros somos una familia que todavía está duelando; ella puede sentir que fue el amor de su vida, pero me parece mal que lo diga públicamente”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.