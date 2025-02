El explosivo posteo de Cecilia Milone, que muchos interpretaron que apuntaba a Nito Artaza por un supuesto carpetazo de su exmarido, hizo que Belén Di Giorgio saliera a bancar la parada por su amigo, lo que derivó en un fuerte reproche de Majo Martino en vivo.

“A mí me llama la atención esto de la amistad que ella dice que Nito es como un hermano. Porque si a vos te preguntan si estás saliendo con Nito, no decís ‘por ahora no’. Pero digo, este tipo de amistad que vos tenías con la pareja, ¿tenía que ver quizás con algún vínculo de amigos con derecho a roces sexuales? Porque si fueras amiga realmente no sé por qué estás siempre en el medio", disparó la panelista de Puro Show.

Romina Uhrig, Nito Artaza y Belén Di Giorgio estrenaron Toy Sin Plata (Foto: Movilpress).

Entonces D iGiorgio se defendió tras negar el affaire con Artaza: “Me metieron, porque hay una intención claramente, una intención mala hacia mí. Y sigue... Y sigue pasando. yo no dije que era como un hermano para mí, es mi amigo. Y cuando yo digo que el día de mañana no sé qué puede llegar a pasar, porque realmente lo siento que es real”.

“Después de lo que pasó, él en Punta del Este era un hombre completamente separado. Yo con ella no tengo ningún tipo de relación. Se terminó todo y terminó todo de una forma bastante fea”, continuó.

POR QUÉ MAJO MARTINO REPUDIÓ A BELEN DI GIORGIO

Ahí aclaró: “No sé si (dejar de ser amiga de Miline) me habilita con Nito. ¿Por qué me voy a sentar y voy a decir no? Nunca. Nunca jamás. ¿Qué sé yo que me puede pasar? Si me parece atractivo como hombre... Pero también opino de otros amigos también".

“¿Qué sé yo que me puede pasar? Si me parece atractivo como hombre...” Belén Di Giorgio sobre Nito Artaza.

“¡Por algo te bloequeó Milone!”, exclamó Majo.

“Porque si yo soy la novia, tengo a mi novio y tengo la amiga de mi novio, dice, bueno, ahora no estoy con él, pero en un futuro no sé. Y sí, obviamente, ¿cómo te va a bloquear? Porque no sos amiga con todas las letras. Para mí, algo dejás en el tintero abierto como para si pasa, pasa”, cerró la periodista contra Belén Di Giorgio.