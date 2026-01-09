Los 18 años que Gimena Accardi pasó junto a Nicolás Vázquez le dan autoridad para opinar sobre otra pareja mediática, como es el escandaloso caso de affaire de Luciano Castro con una danesa de 28 años, en pleno noviazgo con Griselda Siciliani.
“Cada pareja es un mundo”, arrancó la protagonista de Tilf, la miniserie en formato vertical que arrasa en las redes sociales.
Luego agregó: “Tal vez sean una pareja abierta, tal vez tengan reglas...“.
Sin embargo, evitó ahondar en el asunto específico: “Para mí son temas muy personales”.
La experiencia de Gimena Accardi con Nicolás Vázquez
Por eso, el periodista de Puro Show fue directo a consultarle a Gimena Accardi si le había tocado vivir una situación similar, y ella fue tajante: “No. No me tocó”.
Aunque fue honesta al admitir que un engaño amoroso no dinamitaría una relación de pareja: “Pero si me tocara creo que todo es charlable...”.
Lo cierto es que por ahora Gimena Accardi se mantiene soltera y con ganas de seguir así, mientras que Nicolás Vázquez consolidó su relación con Dai Fernández, su coprotagonista de Rocky.