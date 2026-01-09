Moria Casán abrió el debate sobre la infidelidad serial y puso como ejemplo el comportamiento reiterado de Luciano Castro con sus parejas.

Para profundizar en el tema, la conductora de La Mañana con Moria consultó al psicólogo Gabriel Cartaña, mientras que el doctor Guillermo Capuya aportó su mirada desde el plano físico y hormonal.

El psicólogo Gabriel Cartaña analizó el caso de Luciano Castro (eltrece)

¿Ser infiel serial es una enfermedad?

Moria Casán: -¿Esto de Luciano es una enfermedad? ¿Qué patología tiene esto?

Psicólogo Gabriel Cartaña: -¿Qué cosa?

María Fernanda Callejón: -Ser infiel serial.

Gabriel Cartaña: -El hombre está desarrollado para la acción y para los resultados. Es cazador, sale y caza a la presa. En cambio, la mujer es más recolectora, se fija más en los vínculos. Cuando una mujer va a cometer una infidelidad, ve el entorno frente a lo que va a hacer y lo prepara mejor. El hombre ve la presa, caza la presa y no le importa.

Moria Casán: -El cazador, una vez que tiene la presa, se siente satisfecho y busca otra. ¿Eso entra en la línea del psicópata?

Gabriel Cartaña: -No, no. En la salud mental, todo lo que se aleje de la libertad es considerado patológico. Si el sujeto tiene una compulsión a seducir mujeres continuamente…

Doctor Guillermo Capuya: -Es hormonal también. El hombre, respecto a la mujer, es diferente. Nosotros tenemos mayor concentración de testosterona, que nos genera más impulso y más agresividad. Y, como dice él, siempre está cazando. La mujer es mucho más cerebral.