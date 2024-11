A tres años de separarse de Luciano Castro, Sabrina Rojas fue consultada por el romance de su ex con Griselda Siciliani y destapó una polémica olla.

Luego de sostener que no tiene piel con Siciliani y que jamás será bienvenida en su vida por presuntas traiciones del pasado, Rojas le dio una nota a Intrusos en la que calificó a Castro como “infiel serial” y reveló que ella también “se permitió ser infiel” por las deslealtades de quien era su pareja.

¿SABRINA ROJAS LE FUE INFIEL A LUCIANO CASTRO?

Sabrina Rojas: -Yo jamás me la agarré con las mujeres en mi relación con Lu. Mi problema era con Luciano…

Notero: -¿Sospechás que hubo una infidelidad con ella (Griselda)?

Sabrina: -Supongo, no sé. No lo quiero afirmar, pero supongo. Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia. Él es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí.

Notero: -Griselda, por lo que vos decís, también.

Sabrina: -Claro.

Notero: -¿Fuiste infiel alguna vez?

Sabrina: -Sí. Como el otro se lo permitió, yo me lo permití.

