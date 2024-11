Luego de las fuertes repercusiones que despertaron sus declaraciones al deslizar que Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani con ella, Sabrina Rojas volvió a redoblar la apuesta y fue contundente con sus dichos.

“Con la historia de mi vida y el desgaste que tuve, los 44 y la soltería me encontró impune. Yo sabía que lo iban a levantar porque no soy bolu…, pero como que fue un montón y me impresionó”, comenzó diciendo Sabrina en Intrusos.

En cuanto a si hubo una charla con su ex y padre de sus hijos Fausto y Esperanza, la conductora de Pasó en América se sinceró: “Hablamos, pero no del tema. Sabe que no me tiene que decir nada. Viste que cuando sos medio desprolijo, terminás siendo rehén de un lado y del otro. Entonces, ante la duda, creo yo que lo mejor es quedarse quietito”.

Foto: Captura (América)

Por otro lado, la actriz aseguró no sentirse tocada por cómo le puede llegar a repercutir sus declaraciones a Griselda: “No me importa. Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas, desde hace un tiempo para acá y me hace bien. (lo que dijo ella, de que quiere que todos la quieran) es muy genial porque es, o mucho ego o un nivel de cinismo altísimo, que se lo admiro”.

“Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia. Él es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí”, cerró la entrevistada, sin filtro.

EL PICANTÍSIMO COMENTARIO DE SABRINA ROJAS SOBRE GRISELDA SICILIANI Y LUCIANO CASTRO, EN MEDIO DEL ESCÁNDALO

Lejos de esquivar todas las repercusiones que tuvo sus declaraciones sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani y la reacción que tuvo la actriz en algunas notas, Sabrina Rojas redobló la apuesta con un picantísimo comentario al aire.

Todo comenzó con la nota que le hicieron a Marcelo Polino, quien apareció en el estudio de Cantando 2024 (donde trabaja como jurado) con la paleta del puntaje 0 (cero): “Sabrina, te voy a mandar la paleta del cero y quisiera saber a quién se la pondrías”, indagó el periodista.

Fue entonces que la conductora de Pasó en América fue letal con su respuesta: “A Castro”, lanzó, en referencia a su exmarido, con quien tiene a sus hijos Fausto y Esperanza, y con quien habría tenido un acercamiento íntimo mientras está de novio con Griselda, tal como lo deslizó la propia presentadora en las últimas horas.

Foto: Captura (América)

“¿Y el puntaje para Siciliani?”, insistió Polino. Y Rojas cerró, dando que hablar con sus palabras y sorprendiendo a todos con sus dichos: “Ni puntaje se merece, mirá”, expresó. Y cerró, con humor: “Pero es un chiste. De más chiquita era más calladita. Ahora como que la madurez me pegó loca”.