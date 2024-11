Sabrina Rojas, la expareja de Luciano Castro, no solo habló mal de Griselda Sicliani en Bondi, sino que lució una remera del papá de sus hijos y compartió el sensual video en Instagram, junto a la canción “Tu Vicio” de Charly García, que expresa “en tu vida soy un vicio más”.

Los fuertes dichos de Sabrina contra Griselda en diálogo con Ángel de Brito más su provocativo video en redes sociales, hizo que, según Juan Etchegoyen, Luciano reaccionara furioso contra la mamá de sus hijos.

Luciano habría llamado enojado a Sabrina por sus dichos contra Griselda.

“Luciano estalló contra su ex y madre de sus hijos. A él no le gusta el conflicto y siente que Sabrina hace posteos o comentarios que no conducen a nada y que le traen problemas. La foto de Sabri con la remera de Luciano también le cayó mal a Griselda”, expresó el comunicador.

ASÍ REACCIONÓ LUCIANO CASTRO A LAS DECLARACIONES DE SABRINA ROJAS EN CONTRA DE GRISELDA SICILIANI

Juan Etchegoyen reveló que Griselda Sicliani le comentó molesta a Luciano Castro lo que Sabrina Rojas dijo de ella y que él llamó a su ex muy enojado.

“Todo arranca con Griselda que le habría comentado esto a Luciano y ahí me dicen que él contacta a Sabrina bastante enojado para decirle que no hable de su relación. A mí el textual que me daban fue ‘totalmente innecesario es eso’”, sentenció, aclarando que Luciano y Griselda estarían atravesando una crisis de pareja.