A tres años de la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas, el romance del actor con Griselda Siciliani le removió dolorosos recuerdos a la exesposa del galán, a tal punto que decidió ventilarlas sin filtros en los medios.

Luego de que Sabrina contara en Bondi que “no tiene piel con Griselda” por hechos del pasado, Rojas vio una nota de Siciliani desestimando sus declaraciones y decidió contraatacar con todo.

POR QUÉ SABRINA ROJAS TRATÓ DE CÍNICA A GRISELDA SICILIANI

Al tanto de las palabras de la ex de Castro, Griselda fue abordada por LAM, y esto dijo: “Cuando escuchás que alguien no te quiere o tiene algo con vos, no te gusta. Me gustaría que me quieran. Yo quiero que todos me quieran. Incluso, Sabrina”.

Con bronca, Rojas le dio una nota a Intrusos y le respondió con todo: “Es mucho ego o un nivel de cinismo altísimo que se lo admiro. Porque dijo que yo la quiera. Conociendo nuestra historia, ¡qué cinismo!”.

Sobre su firme decisión de “no fingir demencia” cuando le preguntan su Griselda se metió en su matrimonio con Luciano, Rojas contestó: “No reparo en si algo molesta o no molesta. Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas”.

“Si yo tengo que tener un problema con cada mujer con la que salió Lu, no puedo que saludar al mundo. Mi problema es otro… Y cuando sos medio desprolijo terminás siendo rehén de un lado y del otro”, concluyó Sabrina, dándole también un palito a Castro.

SABRINA ROJAS ESTALLÓ CONTRA GRISELDA SICILIANI

A medio año del blanqueo amoroso de Luciano Castro y Griselda Siciliani, Sabrina Rojas arremetió sin filtros contra la actual pareja de su exmarido, padre de sus dos hijos: Esperanza y Fausto.

Al frente Pasó en América, Sabrina Rojas miró un tape de Natalie Weber opinando en Desayuno Americano de su relación con Castro y las parejas de su ex, y le respondió con todo.

“Queremos saber por qué Sabrina es tan tóxica, porque no le cae bien ninguna”, dijo Weber en el programa que conduce Pamela David.

Mirando a cámara, Rojas le contestó: “No es que me caen mal. Florcita (Vigna) fue más que bienvenida a la vida de Luciano. Después pasaron cosas. Ella opinó de mi maternidad y las cosas se rompen. Pero fue re bien bienvenida”

“Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa”, expresó. Y Tartu acotó: “Todos nos la imaginamos”.

Explosiva, Sabrina le retrucó: “Les puedo asegurar que no, pero tengo una historia previa. No es que no me viene bien nada. Yo con mi exmarido ya sané... Pero con ella me la recontra agarré y estoy en un momento en el que nada me importa”.

“En otro momento hubiera dicho ‘no, no voy a quedar como una escandalosa’. Ahora digo lo que pienso. Me preguntás, hablo. Bastante finjo demencia”, expuso la conductora de Pasó en América.

¿LUCIANO CASTRO ENGAÑÓ A SABRINA ROJAS CON GRISELDA SICILIANI?

Teniendo en cuenta el affaire retro entre Castro y Siciliani, Tartu fue por más: “Pero medio que se confunden las épocas. ¿Lo de Luciano y Griselda fue hace 19 años o 17?”.

Y la respuesta de Sabrina fue letal: “Del lado de ella había una obsesión. Yo estaba casada, embarazada y ella mensaje, mensaje, mensaje”.

“Después si pasó algo o no, que supongo que sí, ya eso no lo sé. Pero en la vida todo vuelve. Un día sos novia, otro día sos amante y a veces al revés”, concluyó Sabrina Rojas, cansada de fingir demencia y durísima con Griselda Siciliani.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.