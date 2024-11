Sabrina Rojas opinó de todo y de todos en el picante ping pong que le hizo Ángel de Brito en Bondi y sus declaraciones sobre Luciano Castro, en el tiempo que fue novio de Flor Vigna, fueron explosivas.

Si bien el conductor le preguntó qué pensaba de Vigna, Rojas fue más allá y recordó el videoclip de UY, canción de Flor en la que su exmarido fue el protagonista y las tomas de Castro en una bañera con muñecas, tomando champagne y con un saco de plumas lo convirtieron en meme.

“¿Qué pensás de Flor Vigna?”, le preguntó Ángel a Sabrina, quien respondió jugando con el título de otra canción de la cantante.

“Florcita, ‘puedo solita’. Es una frase que repito mucho últimamente. El otro día estaba con un montón de bolsas y estaba el gordo, y me dice ‘estoy acá. Te ayudo’. Y yo le digo ‘puedo solita’”, dijo Rojas, haciendo gala de su picante lengua.

En la misma línea, De Brito acotó: “Él se metió a la bañera con las bananas”. Y la actriz tomó la palabra, retomando la pregunta inicial: “A Flor la queremos, pero no la entendemos. A mí me cae bien, le tengo cariño. A veces me dan ganas de abrazarla, aconsejarla, y hay veces que digo ‘no podés’”.

FUERTE CRÍTICA DE SABRINA ROJAS A LUCIANO CASTRO

Teniendo en mente las conductas de Castro en las notas y en el videoclip de Flor Vigna, Sabrina Rojas sorprendió con su letal crítica: “Públicamente, la peor versión del gordo fue cuando estuvo con Flor. Igual, se expuso solo”.

Filoso, Ángel retruco: “Cuando viste la imagen de Luciano en la bañera con las bananas y las muñequitas, ¿qué dijiste?”.

“Casi me muero... Yo tenía respeto por su imagen. Lo cuidaba mucho. Él tenía una imagen y no lo quería arrastrar a la mía. Ahora volvió a la normalidad”, concluyó Sabrina Rojas, afiladísima.

