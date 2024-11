Sabrina Rojas opinó duro de Griselda Siciliani, a quien evitó definir en profundidad para no generar un “escándalo”, dijo la actriz y conductora en la nota que Ángel de Brito le hizo en Bondi.

Sin dar muchos detalles, Sabrina afirmó que en la vida “todo vuelve” y dejó sembrada una sugerente duda, dado que su exmarido Luciano Castro es el actual novio de Griselda, con quien casi 20 años atrás ya había tenido un romance oculto.

SABRINA ROJAS LIQUIDÓ A GRISELDA SICILIANI

Ángel de Brito: -¿Gri?

Sabrina Rojas: -Me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país y es muy divertida cuando la ves en las notas, pero yo tengo una cuestión de piel con ella, por cosas, por la vida.

Ángel de Brito: -¿No te cae? ¿No le creés? ¿Qué?

Sabrina Rojas: -Un montón de cosas. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo. Me parece que definirlo, es una cuestión de piel. Y es muy loco cómo la vida da vuelta las cosas.

Julieta Argenta: -¿La vida da la razón o todo vuelve?

Sabrina Rojas: -Todo vuelve... Viste cuando hay energías que no, no...

Ángel de Brito: -¿Esto siempre te pasó?

Sabrina Rojas: -Me pasó después de historias, de cosas.

Ángel de Brito: -¿Con esta historia? ¿Te engañó con ella?

Sabrina Rojas: -No voy a decir cosas.

Julieta Argenta: Igual, la frase es “todo vuelve”.

