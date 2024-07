Luego de las repercusiones que despertó el cruce de posteos románticos entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, a poco de hablar blanqueado que comenzaron una nueva historia de amor, Sabrina Rojas reaccionó picante cuando le consultaron si le daría un consejo a la actriz.

“¿Le darías algún consejo a Griselda?”, fue la consulta que le hizo el cronista de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece. A lo que Sabrina no dudó con su respuesta: “¡No. Ninguno! Cero, que cada uno viva su experiencia como la viví yo, querido. A mí, nadie me dio consejos”.

En cuanto a la que experiencia que tuvo con Luciano, con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto, expresó: “En esos 12 años, hemos vivido de todo. Momentos de mier…, momentos hermosos, momentos que prefiero olvidar, momentos que me los guardo en el recuerdo. Hemos sido familia, amigos, novios, hemos pasado por todo”.

Foto: Captura (eltrece)

“Fueron 12 años muy revolucionados porque el Gordo es así, ¿viste? Es un chabón que tiene mucho amor para dar. Pasás por todos los estados con Lu”, agregó, contundente sobre la personalidad del actor.

Y añadió: “Yo trascendí todo eso y lo único que tengo es cariño. Y, gracias a Dios, nada de lo que hace él, excepto que tenga que ver con mis hijos, me estresa. Es hermoso esa parte. Yo lo conozco de memoria, pero cada uno va a vivir su experiencia. Yo ya viví mi experiencia con él y me bastó para no tener ganas de repetirla nunca más en mi vida”.

“Lo quiero y lo adoro, pero él es todo lo que yo no quiero en mi vida como un compañero. Hoy. Pero a lo mejor, le cuadra a otra y está buenísimo, porque si no fuese así la vida, nadie se vincularía con nadie. Siempre hay alguien para alguien”, cerró, tajante

LA PICANTE REACCIÓN DE SABRINA ROJAS TRAS LA FOTO DE LUCIANO CASTRO Y GRISELDA SICILIANI A PURO MIMO

Luego de las repercusiones que despertaron Luciano Castro y Griselda Siciliani tras compartir su amor en las redes, Sabrina Rojas dio que hablar con su sugestivo posteo... ¿dedicado a su ex?

“Mejor sola que aguantando a un pelotu...”, escribió la conductora de Pasó en América, con exabrupto incluido, en la publicación que subió a Instagram Stories. Y agregó, picante: “Igual, el pelot… siempre encuentra a alguien que lo aguante”.

Foto: Captura (eltrece)

Foto: Captura de Instagram Stories (@rojassasi) Por: Fabiana Lopez

Cabe recordar que el vínculo retro que vivieron Luciano y Griselda en 2007 se dio previo a que él se pusiera en pareja con Sabrina -con quien es papá de Esperanza y Fausto- y antes de que la actriz iniciara su relación con Adrián Suar, con quien es madre de Margarita.