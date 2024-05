Paula Chaves opinó en su visita a Noche al Dente sobre la relación de Luciano Castro y Griselda Siciliani y contó cómo es Sabrina Rojas con él.

“¿Cómo ves la pareja de Luciano y Griselda?”, le preguntó el conductor a la modelo invitada, quien respondió sincera: “Bien, me encanta”.

“Es alta pareja, ¿o no?”, repreguntó Fer Dente y ella contestó: “Sí, re, pero tampoco me voy a poner a analizar. Ayer estaba verborrágico, se soltó”.

“No hay nadie que cuide más a Luciano que Sabrina”

“¿Hablaste con Sabrina?”, indagó luego y Paula cerró: “No, del tema no. No hay nadie que cuide más a Luciano que Sabrina, lo adora y cuida muchísimo”.

PAULA CHAVES SE DESCARGÓ POR LA DISTORSIÓN QUE SE HACE SOBRE LOS CUERPOS

Paula Chaves hizo un descargo en sus redes sociales sobre cómo se muestran los cuerpos en los medios: “No vengo acá a mostrarte una rutina fit”.

“Hace unos años me llamaron para hacer una tapa de revista, para mostrar como había recuperado mi cuerpo después de haber parido”, escribió.

Luego,a gregó: “Y mi hermana me dijo ‘a vos nada más te sirve mostrarte, no le hacés bien a nadie mostrándote con Photoshop, solo a vos misma y a tu ego’”.

Paula Chaves en Instagram.

“Es algo que me resonó y mucho. No quieras alcanzar ningun cuerpo que veas acá. Movete por vos, es salud física y mental. No vengo a mostrarte lo que hay que hacer”, agregó.

En otro posteo, sumó: “No vengo a presumir, por un ángulo favorecedor un cuerpo hegemónico que tuve y ya no tengo. Vengo a contarte mi experiencia. Odiaba el gym con todo mi alma”.

“No entendía cuando me decían que disfrutaban. Y ahora lo comprobé, hagas lo que hagas con el peso que sea, movete, algo pasa, las hormonas se activan”, remarcó.

En la publicaicón contó: “El músculo se carga y libera algo que te hace bien a tu salud física y mental. Probalo. Empezá con lo que tengas en tu casa, 20 min. Y me contas”.

