Luciano Castro se animó a una entrevista intimista en Noche al Dente, en la que su recién blanqueado romance con Griselda Siciliani fue el tema principal, y Sabrina Rojas no solo contó cómo lo aconsejó, sino que hasta se animó a comparar a las actrices y eligió una favorita.

En diálogo con Santiago Sposato, la modelo contó cómo fueron los consejos que le dio a su ex para no hacer papelón frente a cámara: desde qué ponerse hasta que evite la cara de ogro que lo caracteriza ante los micrófonos.

Griselda Siciliani, Luciano Castro y Flor Vigna.

Las declaraciones de la conductora de Pasó en América llevaron a picante Sposato a preguntarle: “¿Crees, de manera inconsciente, que Siciliani te compite más como mujer que Vigna por su juventud?”.

Leé más:

Fuerte información sobre cómo habría reaccionado Flor Vigna al romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

POR QUÉ SABRINA ROJAS PREFIERE A GRISELDA SICILIANI ANTES QUE A FLOR VIGNA COMO PAREJA DE LUCIA CASTRO

Sorprendida por la pregunta, Rojas atinó a decir: “No, cero. ¿Cómo me va a competir? Nada que ver”, tras lo cual reconoció: “Me gusta esa pareja, son contemporáneos”. Tras eso, Sabrina se deshizo en elogios para con Griselda.

“Griselda tiene también una relación con el papá de su hija. Labura con el papá de su hija, también habla de Adrián como familia”, dijo, y lanzó una pequeña indirecta hacia Flor Vigna: “Me parece que acá estamos más como entendiendo más la situación porque somos más adultos”.

Sabrina Rojas

“¿Para qué estoy hablando yo de esto?”, dijo Sabrina, al darse cuenta de sus palabras, y Sposato la chicaneó: “¿Antes no te podía pasar eso?”. Lejos de achicarse, la modelo subí la apuesta.

“Antes, tal vez, no se podía entender de la misma manera, porque era una persona mucho más joven, que todavía no fue mamá y un montón de cosas que las tenés que vivir para entenderlas. No es para ningunear, sino que es experiencia, nada más”, cerró.

Leé más:

Luciano Castro reveló si podría ser amigo de Flor Vigna tras confirmar su relación con Griselda Siciliani

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.