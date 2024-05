A poco de que se conociera que volvió a apostar al amor con Griselda Siciliani (con quien tuvo una historia de amor muchos años atrás), después de separarse de Flor Vigna, el actor contó si podría ser amigo de su ex.

Todo comenzó con la consulta del cronista de Intrusos, Rafa Juli, al actor: “Florencia dijo que ten{ia una buena relación con vos y que hablaban seguido por teléfono, pero que creía que con un ex no se puede ser amigo. ¿Vos pensás lo mismo o creés que con un ex sí se puede ser amigo?”.

Luciano Castrohabló de su relación con Flor Vigna tras confirmar su noviazgo con Griselda Siciliani. Foto: Captura (América)

Tras escucharlo, el entrevistado no dudó con su respuesta: “No. Con un ex se puede tener una buena relación, pero ser amigos no”, expresó. Y cerró, firme: “Yo tengo buena relación con mis ex, pero no soy amigo de ninguna”.

ASÍ VIVIÓ LUCIANO CASTRO SU SEPARACIÓN DE FLOR VIGNA

A tres meses y medio de que se conociera que se separó de Flor Vigna, Luciano Castro abrió su corazón y contó cómo vivió el proceso después de terminar el noviazgo y fue contundente al analizar su última relación.

“El primer y segundo mes estuve muy muy triste, me fui poniendo en pie y todo sale como tiene que ser. Fue la primera vez que no me separé de una manera drástica”, relató el actor en Agarrate Catalina.

El videoclip que grabaron juntos. (Fuente: Captura YouTube/flor Vigna)

En cuanto a su presente, detalló: “Estoy bien. Supe estar mal, como corresponde a cualquier separación de mucho amor. Yo ya atravesé como tenía que atravesar, con lo que podía”.

“Me apoyé en personas, en familia, en amigos, en la música. Y aprendí que cuando llegás al fondo, pateás y subís para arriba. Nosotros siempre fuimos una pareja muy respetuosa, hablábamos mucho y hasta hace un mes atrás hemos charlado, nos hemos visto, todos gestos de cierre muy lindos, muy maduros, de una relación saludable”, agregó.

Y cerró: “Hoy en día, descubrí las charlas con mis hijos, que saben que podemos hablar de lo que sea, que los extraño cada vez que estoy trabajando lejos”.