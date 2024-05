Luciano Castro habló con Socios del Espectáculo sobre su romance con Griselda Siciliani y fue tajante cuando le preguntaron si habló con Flor Vigna del tema.

“¿Con Flor Vigna cómo quedaron las cosas? ¿Siguen hablando? ¿Le comentaste esto?”, le preguntó la cronista del programa de eltrece al actor.

Luciano Castro habló con Socios del Espectáculo.

Contundente, Luciano explicó por qué decidió no hablarlo con la bailarina: “No, no tengo por qué. Parte de la separación es ir dejando de hablar y separarte, obvio”.

LUCIANO CASTRO CONTÓ CÓMO FUE EL REENCUENTRO CON GRISELDA SICILIANI

Luciano Castro contó en diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cómo fue el reencuentro con Griselda Siciliani.

“Nos encontramos en el cumpleaños de Carla Peterson, me crucé ahí con la Tana, nos pusimos a hablar y a mí ella me gusta así que la invité a cenar”, reveló.

