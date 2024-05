A tres años de ponerle punto final a su matrimonio de una década con Luciano Castro, padre de sus hijos Esperanza y Fausto, Sabrina Rojas fue consultada por LAM por el inesperado romance del actor con Griselda Siciliani ¡y fue contundente!

A fines de enero, Castro se separó de Flor Vigna, luego de dos años y medio de amor. En abril coincidió con Griselda en el cumpleaños de Carla Peterson, según palabras de Luciano, y renació el amor con Siciliani, con quien había tenido un romance muchos años atrás.

SABRINA ROJAS OPINÓ A FONDO DEL ROMANCE DE LUCIANO CASTRO Y GRISELDA SICILIANI

Notero de LAM: -Ya está confirmado, tu ex está saliendo con Griselda Siciliani.

Sabrina Rojas: -Me alegro. Pero no es a mí a quién tienen que buscar.

Notero: -Pero tienen hijos en común, a vos te tiene que interesar con quién sale el papá de tus hijos.

Sabrina: -A mí me interesa quién se vincula con mis hijos. Después con quién sale el papá de mis hijos, si es Florencia, si es Griselda o un canguro, me da lo mismo.

Notero: -¿Vos te enteraste por la tele?

Sabrina: -No, yo lo sabía de antes... Mientras el gordo (Castro) esté en armonía familiarmente y con mis hijos, en todo lo que tenga que ver con ser un buen papá, que haga lo que quiera con quien quiera.

Notero: -Siciliani es una persona que le cae bien a todos, no sé si a vos también.

Sabrina: -No me cae ni bien ni mal. Me da igual. Tuve muy poco trato con ella.

Notero: -Sí tenías el dato de que es una ex de tu ex.

Sabrina: -Sí, claro, de hace muchos años. Nos hemos cruzado.

Notero: -Parece que quedó un fueguito en las cenizas.

Sabrina: -Parece que sí, así que la reaviven con amor.

