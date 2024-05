Leticia Siciliani habló sincera con Socios del Espectáculo sobre la noticia del romance de su hermana, Griselda, con Luciano Castro.

“¿Hablaste con ella?”, le preguntaron y ella contestó: “Y un poco hablé, no te voy a decir que no, le dije ‘la que puede, puede amor’ ¿podrán? Son dos bombas”.

Entonces, la actriz comentó: “Me gusta Luciano para mi hermana, ¿cómo no me va a gustar? Trabajé con él un año entero así que sé que es lo más, lo quiero mucho”.

Leticia Siciliani habló con Socios del Espectáculo de Luciano Castro y su hermana, Griselda.

“No lo olfateaba, lo sabía pero todo es muy reciente, no me voy a enterar hoy... la mato, no me acuerdo cuándo me enteré”, expresó respecto desde hace cuánto sabe del vínculo.

LUCIANO CASTRO CONTÓ CÓMO FUE EL REENCUENTRO CON GRISELDA SICILIANI

Luciano Castro contó en diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cómo fue el reencuentro con Griselda Siciliani.

“Nos encontramos en el cumpleaños de Carla Peterson, me crucé ahí con la Tana, nos pusimos a hablar y a mí ella me gusta así que la invité a cenar”, reveló.

