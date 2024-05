A poco de que se conociera que Luciano Castro apostó a una nueva relación con Griselda Siciliani, a poco de haberse separado de Flor Vigna, Karina Iavícoli sorprendió al dar a conocer cómo habría reaccionado la cantante al conocer esta noticia.

“Lo que me dicen es que la señora Siciliani le habría estado mandando mensajes a Luciano durante su relación con Flor Vigna, mensajes que eran respondidos por él y son de contenido... podríamos decir eróticos”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos.

“Me dicen que Luciano y Griselda se habrían encontrado y eso habría sido un motivo de discordia con Flor porque ella se habría enterado de estos mensajes. Y además, no concuerdan las fechas”, agregó.

Y siguió: “En la nota que Luciano dio en Noche al Dente dejó en claro varias veces que el reencuentro con Griselda fue a comienzos de abril en el cumpleaños de Carla Peterson. Más no. La información que tengo es que esta relación venía desde antes y Vigna se habría enterado y se habría puesto muy mal, obviamente”.

“También me dijeron que Flor Vigna se habría visto hasta hace muy poco con Luciano y la relación estaba al cien, pero había como alguna intención”.

“También me dijeron que Flor Vigna se habría visto hasta hace muy poco con Luciano y la relación estaba al cien, pero había como alguna intención. Les llama la atención al entorno de Flor, que hoy me llamaron a la mañana para decirme que en la nota que le hizo Fernando Dente haya hablado de ese grado de intimidad de Griselda y nunca la haya nombrado a Flor, recordando ese gran amor que es de hace 3 minutos. Es como que la borró, como que no está más”, añadió.

Y cerró: “Luciano es como que iba y venía, tomando decisiones, tanto él como Florencia que ya no la estaba pasando bien porque se había enterado de estos llamaditos”.

LUCIANO CASTRO REVELÓ SI PODRÍA SER AMIGO DE FLOR VIGNA TRAS CONFIRMAR SU RELACIÓN CON GRISELDA SICILIANI

A poco de que se conociera que volvió a apostar al amor con Griselda Siciliani (con quien tuvo una historia de amor muchos años atrás), después de separarse de Flor Vigna, el actor contó si podría ser amigo de su ex.

Todo comenzó con la consulta del cronista de Intrusos, Rafa Juli, al actor: “Florencia dijo que ten{ia una buena relación con vos y que hablaban seguido por teléfono, pero que creía que con un ex no se puede ser amigo. ¿Vos pensás lo mismo o creés que con un ex sí se puede ser amigo?”.

Tras escucharlo, el entrevistado no dudó con su respuesta: “No. Con un ex se puede tener una buena relación, pero ser amigos no”, expresó. Y cerró, firme: “Yo tengo buena relación con mis ex, pero no soy amigo de ninguna”.