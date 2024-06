A las 23.03 horas, Augusto “Tartu” Tartúfoli comenzó la conducción de Pasó en América solo. A último momento, Sabrina Rojas brilló por su ausencia y el conductor explicó lo que le estaba sucediendo en simultáneo a su compañera.

“Estoy solo. ¿Dónde está Sabrina Rojas?”, dijo Tartu, listo para poner al aire los videos de Sabrina, encerrada en el departamento de Luciano Castro “donde hace base” cuando el actor está en la casa familiar con sus hijos, según aclaró la actriz.

“¡No puedo creer que por probar la llave nueva se trabe la vieja!”, expresó Rojas en el material que América puso en pantalla.

Analizando el contenido, el periodista acotó: “¡Y rompió la manija!”. Tomando con humor el tremendo percance de Sabrina, Tartu agregó: “Vamos en vivo y, encima, es una chica Panamericana, vive a una hora”.

En ese agitado arranque de programa, el conductor contó: “Sabrina mandó a hacer la copia de una llave y cometió el error de probarla con la puerta cerrada. ¡Se prueba con la puerta abierta!”.

SABRINA ROJAS LLEGÓ TARDE AL PROGRAMA Y EXPLICÓ LO SUCEDIDO EN VIVO

Enfundada en una campera negra, con una musculosa informal, un pantalón amplio y un enorme bolso en su hombro, Sabrina Rojas ingresó al estudio a las corridas y argumentó el accidente hogareño que la hizo llegar tarde a Pasó en América.

“Me acaban de cobrar una fortuna para salir de mi casa. Me acaban de cobrar 50 luquitas… Pero el cerrajero, un amor, porque todavía no se lo pagué. Después le hago la transferencia”, dijo la actriz y conductora.

Atenta a su look, Sabrina expresó: “Ay, ¡estoy hecha una bruja! Me voy a poner digna y les explico. ¿O sigo así? Me convertí en calabaza. Yo había traído un vestido devino”.

Lo cierto es que Sabrina hizo el primer bloque del programa con el outfit de entrecasa y luego se dio el gusto de ponerse el vestido rojo que había llevado. “De repente soy Jessica Rabbit”, expresó la conductora, con una sonrisa.

POR QUÉ SABRINA ROJAS SE QUEDÓ ENCERRADA EN EL DEPARTAMENTO DE LUCIANO CASTRO

“Y quiero aclarar, porque en el audio que pasaron se escucha que digo ‘estoy en el departamento de Luciano’. Todo el mundo sabe que yo hago base en la casa familiar y él hace base en un departamento”, dijo.

“Entonces, el que se queda con los niños, y hoy le toca a Luciano, va a la casa y el otro se queda en el departamento”.

“Y lo peor de todo es que Luciano no está enterado de todo esto”, aclaró Rojas, quien quiso darle la sorpresa a Castro de hacer la copia de la llave que había perdido para no andar pasándose esa única llave de mano en mano y el resultado fue fallido.

Sabrina Rojas explicó por qué se quedó encerrada en el departamento de Luciano Castro.

