A varias semanas de que Luciano Castro y Griselda Siciliani blanquearan que le dieron una nueva oportunidad al amor, Sabrina Rojas fue consultada sobre la posibilidad de compartir una cena todos juntos y dio que hablar con su picante reacción.

“¿Ya hubo cena grupal? Luciano, Griselda y vos”, fue la pregunta que hizo el cronista de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

A lo que Sabrina no dudó con su respuesta: “¡No! No creo que haya, ya no es necesario”.

Foto: Captura (eltrece)

“En algún cumpleaños, sí. Igual no sé, no veo tanto ensamble como para que vayan, vengan a cumpleaños. O sí, no lo sé. Hablo de ensamble de niños y esas cosas. Se da con el tiempo”, agregó la entrevistada.

Luego, Sabrina reveló por qué si hubo encuentro familiar cuando ella estaba de novia con el Tucu López y Luciano con Flor Vigna: “En ese momento, nosotros tuvimos como la urgencia de hacerlo porque eran nuestros primeros novios después de habernos separado y necesitábamos que nuestros hijos vieran que todo estaba bien. Que si mamá estaba de novia, a papá no le pasaba nada. Y si papá estaba de novio, a mamá no le pasaba nada, y que todo estaba bien”.

“Hoy ya los nenes ya curtieron todo eso. Entonces, ya no es necesario como hacer la cena. Todo eso lo hacíamos en pos de los niños, no porque teníamos ganas de estar juntos los cuatro”, remarcó.

Y cerró: “Si esa relación sigue, qué sé yo, puede ser que nos crucemos. A Luciano lo veo bien. No hay cosa que me convenga más que el padre de mis hijos esté feliz. En todos los sentidos, así que bienvenido sea si así está”.

SABRINA ROJAS REVELÓ QUE TIENE DOS “CONFIDENTES” MASCULINOS

Lo que comenzó como un debate después de las repercusiones que despertó la foto que publicó Eugenia “la China” Suárez en las redes donde se lo ve a Marcos Ginocchio acostado en la cama, culminó con una particular declaración de Sabrina Rojas al ser indagada por la amistad entre el hombre y la mujer.

“¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer?”, fue la consulta que le hizo Guido Záffora (quien está reemplazando a Tartu en Pasó en América) a la conductora, después de hablar sobre uno de los temas del momento.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que Sabrina no dudó con su respuesta: “Sí, obvio. Yo tengo amigos hombres que ni me dieron, ni me quieren dar”, expresó, después de las preguntas que le hizo el panelista de Intrusos en vivo.

“Y somos íntimos y hago catarsis. Son hetero. Sí, yo tengo, pero nunca nada”, cerró la expareja de Luciano Castro (con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto) dejando en claro lo que piensa sobre los vínculos muy estrechos entre personas de distinto sexo.