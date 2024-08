Sabina Rojas habló con Socios del Espectáculo y fue sincera al responder si conocería a Griselda Siciliani, la actual pareja del padre de sus hijos, Luciano Castro.

“Si tenes una pareja, ¿se puede llegar a poner celoso del vínculo que tenés con Luciano, que son familia?”, le preguntó la cronista y la conductora dijo: “Cuando lo ves bien y te das cuenta que es algo familiar, no”.

“¿Tenés ganas de conocer a Griselda?”, indagó luego la movilera y fue allí cuando la actriz confesó: “No me interesa nada, lo digo bien, todo bien si la veo, todo bien si no la veo”.

Sabrina Rojas en Socios del Espectáculo.

“Queda horrible si digo que no me interesa pero también queda mal si digo que sí, me chupa un huevo”, aclaró Sabrina al final, sin filtros.

SABRINA ROJAS HABLÓ DE SU PRESENTE AMOROSO EN MEDIO DE RUMORES DE ROMANCE CON UN EX

Sabrina Rojas dejó en claro en una nota con el programa matutino de eltrece cómo está su presente amoroso luego de que se la relacionara nuevamente con un ex, Juan Pablo Inigizian.

“Estoy muy bien, laburando, re sola y contenta. No sé cómo explicarlo, me siento muy feliz y me parece que tiene que ver con la soltería, tener la atención solo en mí es hermoso, así que contenta”, expresó la actriz.

