A dos semanas de la ceremonia de los Martín Fierro a la Radio que puso sobre la mesa la separación de Marina Calabró y Rolando Barbano, Sabrina Rojas chicaneó a fondo a Augusto “Tartu” Tartúfoli, tras sumarse a Lanata sin filtro, y fue picante con la expareja.

El conductor y periodista tomó el puesto que ocupó Calabró, durante 9 años en el ciclo radial de Jorge Lanata y que dejó, casualmente, tras separarse de Barbano, quien recibió a Tartu en Mitre con gran camaradería.

“Si te nominan en el Martín Fierro quiero que se lo dediques a Barbano. Sería muy hermoso que le digas ‘a vos, el amor de mi vida’”, dijo la conductora de Pasó en América, con humor.

¿MARINA CALABRÓ LE PREGUNTÓ A TARTU SOBRE ROLANDO BARBANO?

Acto seguido, Sabrina quiso que su compañero le cuente intimidades de su ingreso a Lanata sin filtro, de su incipiente vínculo con Rolando Barbano y le hizo una filosa pregunta sobre Marina Calabró.

“Quiero saber, porque las mujeres hacemos esto: ¿Marina Calabró te llamó y te dijo ‘¡chusmeame todo! ¿Qué te dijo Barbano?’”, le consultó Rojas a Tartu.

Y el periodista le respondió: “No, la verdad que no. Marina es muy obsesiva profesionalmente. Sí me dio un par de encargos de temas que había que seguir en la columna”.

“Yo me la imaginé mandándote mensaje preguntándote por Barbano”, repitió Rojas. Y Tartu acotó: “No, y no dijo nada aparte. Hoy era la bienvenida”.

Acto seguido, Augusto destacó la amabilidad de Rolando en su primer día en Lanata sin filtro: “Rolando me tostó un sándwich de miga. Me dio muy tierno”.

Picante, Rojas concluyó: “¿Se lo haría a Marina? A lo mejor ella ahora está indignada escuchando”.

