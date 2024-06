Marina Calabró habló con LAM sobre el destrato de Rolando Barbano en los Martín Fierro de la Radio y explicó por qué tomó la postura que tomó tras la polémica.

“Yo hubiese agarrado el Martín Fierro y se lo daba en la cabeza en vez de agradecérselo”, le dijo Ángel de Brito a la periodista y ella contestó: “No, no pasa nada”.

“Así como creo que no se me puede juzgar por lo que me salió de corazón, no hay que juzgar a nadie por lo que dijo o no. Somos todos adultos, también lo entiendo, todo es válido”, agregó Marina.

Marina Calabró habló de Rolando Barbano con LAM.

Entonces, Calabró sentenció: “Quiero mirar para adelante porque sino estoy todo el tiempo clavándome puñales y la verdad es que no me lo merezco... como tampoco él merece un tribunal por lo que no dijo”.

MARINA CALABRÓ CONTÓ QUÉ LE DIJO JORGE LANATA TRAS INFORMARLE SU SALIDA DE LA RADIO

Marina Calabró confirmó su salida de Lanata Sin Filtro y contó qué le dijo Jorge tras informarle su decisión: “Él es muy pragmático, me mandó un mensaje divino, cosas lindas de mi laburo y otras personales”.

“Y después me dijo ‘en este medio chico donde seguramente nos encontraremos a la vuelta de la esquina, la próxima que sea por 9 temporadas más’”, reveló la periodista al programa de América.

