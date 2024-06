Sigue la tensión entre Marina Calabró y Rolando Barbano, compañeros de trabajo ellos, tras el doble ninguneo que él le propinó a ella en la entrega de los premios Martín Fierro, primero cuando no se hizo cargo del amor que ella le profesó, y luego ignorándola en los agradecimientos.

Y esa tensión se trasladó desde el lunes al estudio de Radio Mitre en el que hacen Lanata sin filtro mientras el conductor se recupera de la internación del último fin de semana, pese a que Marina se quejó en una nota con Socios del espectáculo de que “ya pasaron tres días hablando de lo mismo”.

Marina Calabró y Rolando Barbano (Captura de imagen del video subido por América) Por: Captura de imagen del video subido por América

Pero este miércoles les llegaron las revistas de la semana al estudio y repasando la nota que le hizo Gente a Laurita Fernández encontraron interesantes declaraciones de la actriz y bailarina sobre las propuestas de casamiento que le hizo su novio Peluca Brusca.

CÓMO FUE EL TENSO MOMENTO EN VIVO DE MARINA CALABRÓ Y ROLANDO BARBANO HABLANDO DE CASAMIENTO

“La preguntan ‘¿Es verdad que te pidió casamiento?’ y ella dice ‘¿Ustedes qué creen?’”, leyó Marina, a lo que Barbano, a su lado, le contestó “Que no”. Para sorpresa suya, Rolando acertó, por lo que Marina lo señaló con el dedo.

“Si lo decís en chiste, es en serio”, aseguró Jésica Bossi, algo con lo que coincidió Marina, pero Barbano volvió a disentir: “Hay cosas con las que no se jode, chicos”, afirmó. “Ir preso no es tema menor”, dijo, y ante los cuestionamientos aclaró: “Ir a casarse no es un tema menor”.

(Foto: Instagram / marinacalabro - TN)

“Él compara el matrimonio con estar preso, básicamente”, dijo Cora De Barbieri, analizando las palabras del periodista galardonado en A la tarde. “Quiero ver a la ex si sube (foto con) una tacita a las redes ahora”, la desafió Damián Rojo.

