La romántica dedicatoria de Marina Calabró a Rolando Barbano, y la estridente omisión del periodista al ganar también su premio Martín Fierro de Radio fue el escándalo mediático del fin de semana, y un experto en comunicación no verbal analizó los tensos momentos.

“El problema es que no es que ella haya dicho con palabras y que haya expresado el amor, sino que fue lo que él expresó con los gestos”, comenzó Hugo Lescano.

Entonces describió en Mañanísima: “En primera instancia hay un código llamado M60. Él dice que no. No está de acuerdo, lo hace dos veces. Dice que no, se sonríe, incómodo, hace que no con la cabeza, es muy sutil. No está de acuerdo con que ella exponga ese amor”.

Rolando Barbano en los Martín Fierro de Radio 2024.

“Y además aparece el action description 36. Esto es la necesidad de relajarte porque estás extremadamente nervioso. Y él pasa la lengua por los labios. Toma, hace un gesto atrás del otro”, precisó.

En ese punto, relató cada movimiento de Barbano: “¿Qué hace? Toma el vaso, dice que no con la cabeza. No está de acuerdo. Se seca los labios por el estrés. Toma el agua. Vuelve a decir que no. Y hace este gesto que es un gesto de conflicto interno”.

Un experto analizó los gestos de Rolando Barbano.

QUÉ CONSEJO LE DIO EL EXPERTO DE GESTOS A MARINA CALABRÓ SOBRE ROLANDO BARBANO

“Yo le diría a Marina, que la aprecio muchísimo, ‘¡correte de ahí, Marina!’ Porque está perfecto lo que ha pasado entre ustedes”, enfatizó el perito.

“¡Correte de ahí, Marina!’”.

“Queda claro que este muchacho no se siente bien hablando y exponiendo en público”.

Marina Calabró besa el cuello de Rolando Barbano luego de ganar su Martín Fierro.

“Y un detalle más. Cuando él recibe el Martín Fierro, puso en la lista de agradecimiento, faltó el muchacho de la pizza porque le agradeció a todo el mundo, ¡menos a ella! Ni la mencionó”.

Aunque al final, Hugo Lescano relativizó el hecho de que Rolando Barbano haya ignorado a Marina Calabró en la gala de Aptra: “Yo creo que le jugó la incomodidad porque él no quiere. Evidentemente su cuerpo dice, ‘por favor, no hables’”.