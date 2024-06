Pasó poco más de una semana desde que se produjo el sonoro ninguneo de Rolando Barbano a Marina Calabró en la entrega de los Martín Fierro y este martes la panelista reavivó el tema anunciando que renuncia al ciclo que comparte con el periodista en Radio Mitre.

En este sentido, Ángel de Brito, recién vuelto de sus vacaciones, envió a Santiago Sposato a entrevistar a la periodista en la entrada de los estudios en los que hace su ciclo de LN+ y aprovechó la ocasión para chicanearla con su siempre llamativa relación con su hermana Iliana.

La actriz tuvo un gesto con su hermana tras estar distanciadas. Por: instagram

“¿En algún momento dijiste o pensaste ‘¿Iliana tenía razón’?”, lanzó De Brito a una desprevenida Marina, que solo atinó a responder: “No, es que Iliana no lo conoce”. “Pero me imagino que no le debe gustar esta relación”, contraatacó el conductor, secundado por Yanina Latorre que aseguró: “No, no le gusta a Iliana”.

QUÉ DIJO MARINA CALABRÓ CUANDO LE PREGUNTARON SI CREE QUE SU HERMANA ILIANA TENÍA RAZÓN SOBRE ROLANDO BARBANO

“No sé a qué te referís”, preguntó Marina, tratando de acordarse si Iliana dijo eso en alguna entrevista, per De Brito volvió afiladísimo y le lanzó: “¡Que no le gusta la relación!”. “No voy a ventilar lo que hablo con mi hermana”, se defendió la periodista.

“¡Pero sí ella ventiló todo!”, le devolvió De Brito, en referencia a que el romance de Marina se supo gracias al “googleo” de Iliana. “Bueno, pero no me suma. Con Iliana también tuvimos nuestras agarradas. Yo creo que Iliana no estuvo bien cuando fue a PH y dijo lo que dijo, ni tampoco cuando habló sobre una relación que nosotros no habíamos hablado”, señaló.

“Pero la verdad es que Iliana... es amorosa y en este caso me acompaña desde su lugar y no me juzga. Iliana nunca levanta el dedo, ¿viste? No me juzgó. (…) Iliana me dijo dos cosas que me parecieron importantes. Primero, me dijo ‘Dejá de clavarte puñales porque a veces el corazón tiene razones que la razón no entiende”, agregó Marina.

“Y después me dijo otra cosa que también es un cliché, pero a mí me sirvió, que fue ‘Marina, pasamos miles. Si pasamos la muerte del Cala, somos invencibles. Así que está bien, me sirvieron las dos cosas que me dijo”, cerró la periodista.

