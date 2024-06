Luego de que se especulara con la posibilidad de una reconciliación con Marina Calabró (en especial, después del romántico saludo que ella le dedicó en los Martín Fierro de Radio), Rolando Barbano fue contundente al hablar de esta relación.

“Mi noviazgo terminó cuando Marina lo contó al aire con Yanina Latorre. Dijo ‘se terminó la relación’, y bueno, desde ahí se terminó la relación. Ustedes quisieron leer otra cosa y cada uno puede decir, pensar y opinar lo que quiera”, comenzó diciendo Barbano en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

En ese momento, ante la consulta del cronista, Alejandro Castelo, sobre si esta historia de amor ya estaba terminada, el periodista no dudó: “El noviazgo, sí, está terminado. Está terminado desde el momento en el que ustedes se enteraron. Bueno, había terminado 24 horas antes. Sí, se terminó”.

“La verdad es que yo no tengo nada que reprocharme. Lo que hice y lo que me pasó con Marina, fue lo que sentí, y actué en consecuencia. Yo me enamoré, esa es la verdad”, añadió, sin ocultar sus sentimientos.

Y cerró, sin vueltas: “Me preguntaste qué me pasó con ella, te lo dije. ¿La relación se terminó? Sí, se terminó. Se terminó antes de los Martín Fierro, cuando ustedes se enteraron. ¿Qué más puedo contar? O sea, porque ya entrar en más detalles es entrar en el fuero íntimo y la verdad es que sería poco caballero de mi parte hablar de lo que fue la relación con Marina porque lo que pasó, lo sabemos ella y yo, por suerte”.

ILIANA CALABRÓ ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE MARINA, TRAS LA POLÉMICA POR EL NINGUNEO DE ROLANDO BARBANO

Luego del debate que despertó la declaración de amor de Marina Calabró a Rolando Barbano en la entrega de los Martín Fierro de Radio (cuyo gesto no fue recíproco cuando le tocó a él agradecer la estatuilla), Iliana Calabró rompió el silencio y habló de su hermana.

“Lo viví con mucha emoción. Yo estoy en Italia y me quedé esperando. Le había pedido al Arcángel Miguel, que estamos festejando esta semana, el patrón de este pueblo donde estoy, que le diera esta alegría, que la necesitaba y me escuchó”, comenzó diciendo Iliana, contenta por el premio que se llevó la panelista.

Iliana Calabró (Foto: Movilpress)

“Así que estoy feliz y orgullosa de ella. Y con respecto a lo que pasó, a veces es bueno expresar lo que uno siente, más allá de lo que al otro le pase con eso, ¿no?”, agregó, defendiendo la postura de Marina. Y cerró, recordando una célebre frase de Juan Carlos Calabró: “Y como decía mi papá, ‘el corazón tiene razones que la razón no entiende’”.