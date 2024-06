Tras varias idas y vueltas a raíz del ninguneo que sufrió por parte de Rolando Barbano en la entrega de los premios Martín Fierro a la radio, Marina Calabró decidió renunciar a su rol de columnista en Lanata sin filtro, que le valió una estatuilla.

Por eso, cuando le preguntaron este miércoles cómo estaba tras la decisión de Marina, Rolando contestó sin dudar: “Estoy con tristeza”. “Porque es una gran compañera, la número uno, (…) es la mejor periodista de Argentina. Una pena no poder seguir trabajando con ella”, agregó.

En este sentido, en El impertinente, Tomás Dente le preguntó a la tarotista Fabiana Aquin qué le indicaban las barajas sobre estas declaraciones de Barbano mientras sostenía que al cronista de policiales “le está gustando esto de las luces de la fama, la cámara”.

QUÉ DIJERON LAS CARTAS DEL TAROT SOBRE LA ACTUALIDAD DE MARINA CALABRÓ Y ROLANDO BARBANO

“A ver, tiene un perfil, pero hay algo que no dice la verdad. Hay algo que oculta. Es lo que me marcan, en el tarot”, aseveró la astróloga. “Si vos me preguntás, sí, la extraña como compañera, pero hay algo como que (es) doble cara”, agregó.

A la hora de dar su visión sobre Calabró, Fabiana señaló que “Marina estuvo muy angustiada, está como preocupada por su entorno, porque tiene una hija. Bueno, ella está preocupada por muchas cosas y lo que dice es la realidad y es una persona que tiene mucha luz”, explicó.

A la hora de clarificar si hay un “Operativo retorno” de Barbano con su exmujer, Micaela Mendelevich, Fabiana Aquin dijo que: “No, nada que ver”. “Acá hay algo más interno que todavía nadie sabe. Con la mujer no”, aseguró.

