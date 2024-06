La renuncia de Marina Calabró a Lanata sin filtro volvió a colocar a Rolando Barbano en el centro de la escena, y el exnovio de la columnista de espectáculos de Jorge Lanata blanqueó cómo sigue su relación con su colega.

“No tengo comunicación con ella”, enfatizó el especialista en policiales en la puerta de Radio Mitre.

Entonces, aclaró: “El diálogo con Marina es solo en la radio”.

En cuanto al paso al costado de Calabró se sinceró: “Estoy con tristeza, porque es una gran compañera, una número uno, la mejor periodista de Argentina”.

LA TRAMA SECRETA DE LA RENUNCIA DE MARINA CALABRÓ SEGÚN BARBANO

En medio de especulaciones por la coincidencia de la renuncia de Calabró con las repercusiones mediáticas de su romance, Barbano blanqueó: “Cuando salíamos y se supo que el programa iba a tener una hora menos lo hablamos. A ella no le gustó, intentó probar, y bueno, terminó mi relación con ella y no sé por qué exactamente lo hace ahora”.

“Cuando salíamos y se supo que el programa iba a tener una hora menos lo hablamos. A ella no le gustó, intentó probar, y bueno, terminó mi relación con ella y no sé por qué exactamente lo hace ahora”.

“La decisión de Marina, de irse de programa la comentó conmigo cuando éramos novios en marzo. ¿Por qué ahora ella decide irse? Yo entiendo, por lo que ella me contó, cuando hablo con todos los compañeros, que es una cuestión profesional, que busca un crecimiento”, continuó.

Rolando Barbano habló a fondo sobre Marina Calabró y su renuncia a Radio Mitre.

De hecho, aclaró el incómodo episodio de la gala de Aptra: “Al momento de los premios Martín Fierro de radio no estábamos de novios, y no estamos de novios ahora. Yo no sé por qué tomo la decisión ahora”.

“Al momento de los premios Martín Fierro de radio no estábamos de novio, y no estamos de novio ahora”.

“Yo me siento triste, como si se fuera cualquier compañero, porque además tuve un vínculo importante. (…) Marina merece mi palabra y mi homenaje, aunque no es que ella esté esperando algo de mí”, sentenció Rolando Barbano sobre Marina Calabró.