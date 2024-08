Las declaraciones que hizo Sabrina Rojas en Pasó en América sobre la historia de amor de Griselda Siciliani y Luciano Castro volvieron a dar tela para cortar. Así lo reflejaron en uno de los Escandalones que presentó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

“Aquí, Sabina Rojas, va contra Luciano Castro”, adelantó el conductor del programa de eltrece, antes de ver las imágenes en las que Sabrina, que tiene a Fausto y Esperanza, con el actor sorprendiera con sus dichos al aire.

“Luciano es el picaflor rey”, expresó Tartu. A lo que su compañera respondió, picante: “No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta”.

Foto: Captura (eltrece)

“Así que, Gri, crucemos los dedos para que seas vos esta vez y que no te suceda”, agregó, refiriéndose a la actriz y ahondando en el historial amoroso que tuvo Luciano desde que se hizo conocido.

¡Qué momento!

Sabrina Rojas: “No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta. Así que, Gri, crucemos los dedos para que seas vos esta vez y que no te suceda”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA SORPRESIVA RESPUESTA DE SABRINA ROJAS CUANDO LE PREGUNTARON SI SOLTÓ A LUCIANO CASTRO

En medio de una profunda entrevista que Pamela David y sus panelistas de Desayuno Americano le hicieron, Sabrina Rojas dio que hablar con su respuesta cuando le preguntaron por su relación con su ex y padre de sus hijos Esperanza y Fausto, Luciano Castro.

Todo comenzó con la pregunta al hueso de la conductora del ciclo de América: “¿Lo soltaste a Luciano?”, indagó. A lo que la invitada se sinceró en vivo: “Yo creo que es muy difícil de explicar. A mí, te digo la verdad, me chupa un huevo que me digan ‘tóxica’ porque es mucho lo que tengo que explicar para que entiendan. Y no me interesa explicarlo, o por lo menos todo, pero creo que hay un punto en el que ninguno de los dos nos soltamos”.

“Digo, también a veces uno intenta soltar, pero también tenés a la otra persona que se aferra a vos en distintas situaciones porque somos familia. Nosotros nos resolvemos cosas que a él se la podría estar resolviendo una novia, una amiga o un amigo. Sin embargo, acude a mí para que se lo resuelva. Por nuestros hijos porque a mí no me gusta más”.

Foto: Captura (América)

Por último, ante la pregunta sobre sobre si más adelante podría haber una reconciliación con el actor, Sabrina cerró, sin dudarlo y tajante: “No. Te juro que lo adoro, pobre mi alma, pero es todo lo que no quiero como hombre en mi vida. Por su carácter y su personalidad. Ya lo viví 12 años y ya está. Traté de mejorarlo lo mejor posible y ya está. Tal vez, su personalidad re va con otra persona”.