Sabrina Rojas hizo estallar la calma que precede a la tormenta con sus durísimas declaraciones sobre Griselda Siciliani, actual pareja de su ex Luciano Castro, acusándola de haberse “mensajeado” con el actor cuando ella estaba embarazada de su hija mayor.

En medio del escándalo, Oliver Quiroz de A la tarde fue a buscar la palabra de Griselda, y la encontró, aunque en el medio casi la infartan ya que la siguieron con un automóvil para conseguir la entrevista. “No escuché todo, pero estoy al tanto más o menos de esto”, dijo.

“Saben que mucho yo no hablo de estas cosas de la vida íntima y no quiero que vuelvan sin nota a sus hogares, pero soy medio embole”, se atajó ella, no obstante lo cual opinó cuando la calificaron de “amante”.

Fotos: Web

QUÉ DIJO GRISELDA SICILIANI SOBRE LAS ACUSACIONES DE SABRINA ROJAS

“Me molesta y, obviamente, me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular. También (…) que siempre alguien pueda hablar de mí y trato de entenderlo como lo que es y yo tengo este modo de no participar, pero no es que no me afecte, pero no es mi tema”, señaló Siciliani.

Respecto a la prenda referente a Castro que utilizó Sabrina Rojas, Griselda señaló: “Entiendo que dicen algo de vos y obviamente que es como una invitación o una provocación a que uno tenga que decir algo, pero también uno tiene la opción de no decir nada sobre algunas cosas”.

Sabrina Rojas Griselda Siciliani Flor Vigna y Luciano Castro (Fotos: capturas América)

ASÍ LE RESPONDIÓ GRISELDA SICILIANI A FLOR VIGNA

Griselda no quiso dar detalles sobre lo que piensa Luciano Castro sobre esta situación, pero sí se animó a hablar sobre los dichos de Flor Vigna de que “no le daban los tiempos” entre el fin de su relación con Castro y el inicio de su romance con el actor.

“No me moviliza mucho tampoco. No es algo que me genere un conflicto interno, quiero decir que me genera solo esto una incomodidad. (…) Y tampoco es para quejarse, es una incomodidad pequeña. Hay gente que tiene incomodidades mucho más difíciles”, cerró Griselda.

(Fotos: Instagram/@griseldasiciliani- @castrolucianook @florivigna)

