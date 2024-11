En 2021, luego de una década de amor, Sabrina Rojas y Luciano Castro le pusieron fin a la pareja.

Unidos de por vida por el fruto de su relación, Esperanza y Fausto Castro, la actriz explotó contra Griselda Siciliani, la actual novia de su ex, y Analía Franchín la analizó con crudeza el conflicto.

SABRINA ROJAS EXPLICÓ POR QUÉ GRISELDA SICILIANI LE CAE MAL

Primero, en A la Barbarossa analizaron las recientes declaraciones de Rojas en Pasó en América. Luego Franchín disparó sin filtros contra Sabrina.

“Sabrina tenía atragantada a Griselda Siciliani. No conocíamos la historia en la que Griselda, después de muchos años de haber estado con Luciano, lo seguía buscando estando en pareja con Sabrina”, contó Pía Shaw, tras hacerse eco de las palabras de Rojas.

Picante, continuó: “Y el fin de semana, Sabrina hizo una historia en Instagram con la canción Vicio, de Charly García, usando una camiseta de Luciano. Se la pone y la sube”.

Siguiendo el relato, Nancy Pazos acotó: “¿Qué da a entender? Que tuvieron relaciones sexuales”.

ANALÍA FRANCHÍN JUZGÓ A SABRINA ROJAS COMO EX DE LUCIANO CASTRO

Y Franchín respondió con una letal crítica a Rojas: “Da a entender eso. Da a entender de que Luciano está con otra, pero que el vicio de él es ella”.

“Le quiero mandar un mensaje a mi marido (Sebastián Eskenazi): ‘Quedate tranquilo que, si nos separamos, yo no voy a ser este tipo de ex’ ¡Qué tóxico! Es como comer un hueso entre dos dogos”.

“Igual yo, de zorra, si quiero reventar a la actual, voy y me compro la misma remera, la chivo un poquito y me la pongo. Quién sabe si es la misma remera. Igual, ¡qué necesidad!”, opinó la panelista de A la Barbarossa, juzgando el accionar de Sabrina Rojas como ex de Luciano Castro.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.