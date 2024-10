A un mes y una semana de la separación de Pampita y Roberto García Moritán, Analía Franchín opinó súper picante de la modelo, a quien juzgó con dureza por su proceder en el ámbito público con el polista Martín Pepa, ¿su actual conquista?

El marco de la fuerte crítica de la panelista de A la Barbarossa fue las salidas de Carolina Ardohain a un restaurante y a un boliche mega conocidos, la misma semana que su exmarido recibió el alta de la clínica de rehabilitación, a la que había ido a desestresarse.

Pía Shaw: -Roberto estuvo con Anita y Pampita tuvo un fin de semana que lo empezó el jueves yendo a Tequila y a Gardiner, obviamente con Martín Pepa.

Analía Franchín: -¡La obviedad! Eso es lo que uno hace cuando quiere caretear una situación y para que estén todos los medios atrás, diciendo “estoy bárbara. Nada me afecta”.

Pía: -Dijeron que en el boliche ya se daban besos…

Analía: -¿Puedo decir algo? ¡Qué mala que me vine hoy! Después se queja cuando los noteros van a su casa. Van a la obviedad de Gardiner, de Tequila, para que la vean. Ahora, el señor Martín Pepa, qué papel triste prestarse a esto de entrar a Tequila y que te corran las cámaras. ¡La tengo seca a nivel pasa de uva!

No conforme con su inicial crítica, Analía Franchín fue por más y en su opinión sin filtros sobre Pampita y su vínculo con Martín Pepa, a poco más de un mes de separarse de Roberto García Moritán, puso en escena a Luciana Salazar.

Analía: -¿Y sabés lo que le dijeron los amigos? Lo que voy a decir es muy polémico, pero le dijeron (hipotetizó): ‘Boludo, es un quemo salir con Pampita. Es como si salieras con la vedette rubia’. No me hagan nombrarla porque ya me amigué.

Pía: -Con Luli.

Analía: -Sí, los amigos le dijeron: “Es un quemo que salgas con Caro. Es como si salieras con LS”.

Noelia Antonelli: -¿Por qué sería un quemo?

Analía: -Todas sabemos que vos podés estar con alguien, mostrarte y no mostrarte. Carolina hace todo para el público. Ahora, vos, Pepa, ¿te prendés en esa?

