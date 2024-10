A pocos días de que se difundiera una foto de Carolina “Pampita” Ardohain junto a Martín Pepa en el palco del Teatro Colón, la modelo y el polista fueron captados infraganti en la entrada de un reconocido boliche de la Costanera y la relación parece avanzar a paso firme.

Así se pudo ver en las imágenes que mostraron en LAM, donde la top prefirió no ahondar en su encuentro con Martín: “Fui a cenar con muchos amigos”, atinó a decir Pampita, cerca de la 1 de la madrugada, antes de ingresar a un famoso lugar de la zona llamado Tequila.

Minutos más tarde, fue Pepa quien se hizo presente en allí, sin querer dar ningún tipo de declaraciones y mostrándose algo incómodo con la presencia de las cámaras, aunque sin borrar la sonrisa de su rostro.

EL ROMÁNTICO GESTO DE MARTÍN PEPA PARA CONQUISTAR A PAMPITA

A poco de que Yanina Latorre asegurara que Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa ya son novios oficiales, en LAM dieron detalles del romántico gesto que tiene el polista con la modelo para conquistarla.

Todo comenzó cuando la panelista ahondó en el comienzo de esta nueva historia de amor: “Pampita camina a Luján todos los años con la mamá de Martín. Esta última vez que fueron, ella le dijo ‘ya que vos estás soltera, y Martín está soltero, ¿por qué no se juntan?’. Y ahí los juntó”, expresó.

“A partir de ahí empezaron a hablar y empezaron a verse. Él le manda flores absolutamente todos los días. Ella está fascinada y les dijo a sus amigas ‘me lo mandó la Virgen’”, agregó, dejando en claro la felicidad que estaría atravesando la top en esta nueva etapa de su vida.

Martín Pepa y Pampita (Fotos: Web)

Tras escucharla, Ángel de Brito cerró con un pícaro comentario en vivo: “A mí no me pasa, eso me deprime. Se te pudren todas juntas las flores. Pampita las debe vender las flores, con lo que le gusta la guita. Pampita, que es rápida, ya puso una florería en la esquina”.