Separada de Roberto García Moritán desde el 20 de septiembre, Pampita habría vuelto a apostar al amor junto al polista Martín Pepa, con quien se la vio por primera vez en el Teatro Colón y luego en un reconocido boliche porteño.

En nota con LAM, la modelo y conductora habló sin rodeos de cómo transita la vida, luego de la ruptura con el papá de Anita. Sin embargo, optó por el pícaro silencio cuando le hicieron una concreta pregunta sobre Pepa.

“¿Te parece buen mozo Martín Pepa?”, le consultó el cronista de Ángel de Brito, logrando que la sonrisa de Carolina Ardohain se amplíe.

“Puede ser eso, más allá de ser amigos”, continuó el notero ante el llamativo silencio de Pampita, quien salió del paso sin responder la pregunta: “No, no voy a contestar”.

PAMPITA RESPONDIÓ SI TIENE GANAS DE ENAMORARSE, A UN MES DE LA SEPARACIÓN DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

En ese mano a mano, el cronista le preguntó a la modelo si tiene ganas de volver a enamorarse, y Pampita expresó: “Yo tengo ganas de estar así, como estoy hoy, enfocada en mi familia, en mi trabajo… Y que me vengan cosas que me hagan bien”.

“No voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar y no me va a importar tampoco lo que diga la gente porque no puedo estar viviendo mi vida para quedar bien”, aseguró.

Y agregó: “Peor es quedarme en mi casa y no poder ni siquiera salir a comer, o ni siquiera poder ir al teatro. No me quiero perder la vida pensando ‘uy, ¡qué van a decir!’. No pienso de esa manera, nunca lo he hecho y siempre he sido totalmente libre en mi vida y no puedo dejar de tomar mis decisiones”.

