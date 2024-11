Luego de las fuertes declaraciones que hizo Sabrina Rojas en Pasó en América, donde deslizó que Luciano Castro le fue infiel a Griselda Siciliani con ella, en las redes analizaron sus dichos en profundidad y varios medios se hicieron eco de este tema.

Sin estar ajena a todo lo que se dijo, Sabrina (que tiene a Fausto y Esperanza con Luciano) recurrió a las redes con un picante posteo: “Qué rápido pasás a ser la mala, cuando dejás de ser la tonta”, se pudo leer en una frase que escribieron en un espejo.

“Me crucé con esto en Instagram. Claramente, estos aparatos nos escuchan”, agregó la actriz en la publicación que subió a Instagram Stories, con un emoji de una carita sorprendida y otra riéndose hasta las lágrimas.

Foto: Captura de Instagram Stories (@rojassasi) Por: Fabiana Lopez

GRISELDA SICILIANI SE HARTÓ DE LAS ACUSACIONES DE SABRINA ROJAS Y CONTÓ TODA LA VERDAD SOBRE LUCIANO CASTRO

Luego de las fuertes declaraciones que hizo Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani en la nota que Ángel de Brito le hizo en Bondi, la actriz (y actual pareja de Luciano Castro) no le esquivó a las preguntas sobre este tema.

“Leí (lo que dijo Sabrina). No lo vi, viste que es diferente cuando ves y cuando leés. Yo no opino de nadie, ni de nada que tenga que ver con mi vida y que no tenga que ver con el trabajo”, comenzó diciendo Griselda en una nota que dio a LAM.

“A mí lo que me pasa, para ser totalmente honesta, lo que realmente me pasa es que yo quiero que todos me quieran. O sea, incluso Sabrina. Por eso soy actriz, soy Ariana y quiero que todos me quieran. Pero ya sé que no es posible que todos te quieran. Pero bueno, uno tiene la fantasía”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y siguió: “Entonces, cuando leés o escuchás que alguien no te quiere o que tiene algo con vos, no me gusta. Me gustaría que me quieran. Pero, qué sé yo, es una fantasía medio infantil. Yo no hablo de nadie, ni siquiera de Luciano. Pero te puedo hablar de mí. Y me parece que son estilos. Así como yo no hablo, hay otros que les da ganas de hablar, y ninguno está ni bien, ni mal”.

Y cerró, sincera: “Es algo que me incomoda. Obviamente, preferiría que nadie hable de mí de esa manera, o que nadie hable de mi vida, pero tampoco es nada grave. Si alguien dijera de mí alguna cosa que me parece ofensiva, por ahí no podría mantenerme tan fresca. Me parece nadie ha dicho nada que me ofenda. Cada uno vive como quiere y habla de lo que quiere. Somos todos libres y soy partidaria de respetar, dentro de lo que se pueda, respetar las opiniones, las maneras y los estilos de los demás; que no tienen por qué ser iguales a los de uno”.