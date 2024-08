La chicana de Mariana Brey a Sabrina Rojas sobre que no suelta a Luciano Castro le cayó pésimo a la conductora de Pasó en América, y salió al cruce de la periodista sin anestesia.

“La obsesión la tienen los portales y en todo caso ustedes”, planteó la madre de Fausto y Esperanza Castro mirndo a cámara y desafiando a la panelista de Socios del Espectáculo.

Sabrina Rojas en Socios del Espectáculo.

“Tengo un programa diario donde hablo de un millón de cosas que a veces soy mucho más picante, pero los portales o ustedes no lo levantan”, argumentó.

“Si cada vez que me vas a ver en el programa es porque hablo de Luciano, la obsesión la tienen ustedes. Yo hablo de mil temas en el día durante millones de programas que hacemos en la semana”, se quejó.

LA REFLEXIÓN DE SABRINA ROJAS SOBRE LUCIANO CASTRO

Aunque reconoció: “Yo entiendo que lo único que interesa es solo cuando hablo de Luciano”.

“Pero no me pongan a mí de obsesiva porque estoy dándoles la nota con buena onda. Podría no hablar, y contesto todo. Pero cuando vuelven al piso dicen ‘podría no hablar’. Bueno, entonces no hablo”, cerró Sabrina Rojas sobre Luciano Castro en su descargo contra Mariana Brey.